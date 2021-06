Mercato - FC Nantes : le gardien Alexandre Olliero ne reviendra pas chez les Canaris

Il s'agit du deuxième transfert officiel, après le départ d'Imran Louza en Angleterre. Huit ans après son arrivée au FC Nantes, Alexandre Olliero a été définitivement cédé au Pau FC, 14è de Ligue 2 la saison passée. Barré par la concurrence du capitaine Alban Lafont, de sa doublure Denis Petrić ou encore par le jeune Charly Jan, le portier déjà prêté dans le Béarn lors du précédent exercice, y restera finalement plus que prévu.

Le joueur de 25 ans n'a jamais réussi à s'imposer chez les Jaunes

Débarqué à la Jonelière en 2013, en provenance de La Rochelle, sa ville natale, Alexandre Olliero n'a jamais réussi à gravir les échelons pour s'imposer en tant que titulaire dans la cage de l'octuple champion de France. Après seulement trois matchs en professionnels, dont un en Ligue 1 contre Strasbourg lors de l'ultime journée de championnat en 2019, le portier de 25 ans était parti tenter sa chance avec le promu palois. Avec succès.

Titulaire à 36 reprises, Alexandre Olliero s'est hissé à la deuxième place des gardien ayant réalisé le plus grand nombre d'interventions, avec 100 arrêts. Le FC Nantes qui "souhaite une très belle continuation à Alexandre Olliero pour la suite de sa carrière" pourrait voir partir un autre de ses derniers remparts d'ici la reprise de la saison. En discussions avec plusieurs clubs, l'international Espoirs français Alban Lafont, acheté en avril plus de sept millions d'euros, est une des plus grosses valeurs marchandes de l'équipe. Encore faut-il qu'il trouve un point de chute et que la direction accepte de s'en séparer.