Mercato - FC Nantes : les Canaris ont jeté leur dévolu sur le milieu lensois, Gaël Kakuta

Le temps commence à presser pour les Canaris. Très calme depuis près d'un mois et le prêt avec option d'achat de Mostafa Mohamed, le FC Nantes s'active désormais sur le marché des transferts. Alors que Ludovic Blas est courtisé par Lille, les Jaunes ont décidé de jeter leur dévolu sur le Lensois Gaël Kakuta, comme l'a révélé Ouest-France, ce lundi, une information que France Bleu Loire Océan et France Bleu Nord sont en mesure de confirmer. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives la saison passée avec les Sang et Or, le joueur de 31 ans serait même aujourd'hui la priorité de l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré.

Le joueur est ouvert à un départ du RC Lens

Désireux de trouver un nouveau challenge, après être déjà passé par 12 clubs, Gaël Kakuta pourrait voir d'un bon œil l'intérêt du FC Nantes à son égard. D'autant que son temps de jeu s'est nettement réduit, la saison passée, avec l'essor de David Pereira da Costa, et en raison également de plusieurs blessures. Le joueur de 31 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, avait pourtant vu sa côte grimper en flèche lors de la saison 2020/2021, durant laquelle il avait été le Lensois le plus décisif avec 11 buts et 5 passes décisives en championnat.