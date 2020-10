Mercato - FC Nantes : les coulisses de l'arrivée de Sébastien Corchia chez les Canaris

La quatrième recrue du FC Nantes s'est finalement engagé, ce mercredi, pour trois avec le FC Nantes. Mais les discussions entre les représentants du latéral droit, Sébastien Corchia, et les dirigeants des Canaris ont mis plusieurs jours à se concrétiser, pour plusieurs raisons.

Comme l'an dernier, les Canaris ont bouclé leur mercato estival au delà de la période limite fixée par les instances européennes du football. Après avoir enrôlé Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella et Jean-Kevin Augustin, le FC Nantes a fait signer un quatrième joueur libre, ce mercredi en fin d'après-midi. Le latéral doit, Sébastien Corchia, a paraphé un contrat de trois ans sur les bords de l'Erdre, fin de longues tractations entre les représentants du joueur et la direction de l'octuple champion de France.

Une visite médicale en deux parties et de longues négociations

"J'ai joué plusieurs fois contre le FC Nantes et c'est vraiment une très bonne ambiance, confie quelques minutes après sa signature celui qui comptabilise une sélection avec les Bleus. Je vais tout donner pour le club et j'espère de faire de grandes choses à Nantes." Avant de lâcher ses premiers mots sous le maillot des Canaris, Sébastien Corchia a dû patienter. Et ça a duré plusieurs jours.

Jusqu'au dernier moment, l'entourage du joueur a fait fuiter "qu'un autre club était dans la boucle" et qu'on "n'était pas pressé". Et pour cause, il n'y avait aucune limite de temps pour qu'un joueur libre de tout contrat, depuis son départ du FC Séville, s'engage avec un nouveau club. Dans les bureaux de la Jonelière, aussi, la prudence était de mise. Après avoir fait passer au futur numéro 24 une visite médicale en deux temps pour s'assurer que les pépins physique du joueur de 29 ans, opéré du genou en décembre dernier, étaient derrière lui, les discussions se sont poursuivies.

Le latéral droit du FC Nantes, Sébastien Corchia, compte une sélection avec l'Equipe de France, le 15 novembre 2016 face à la Côte-d'Ivoire (0-0). © Maxppp - Léon Tanguy

Et si le temps a paru long pour certains, c'est parce-qu'entre les parties il était question "de clauses, de primes et de salaire". Mais aussi de garanties sur le temps de jeu. La fumée blanche s'est finalement échappée des murs du centre d'entraînement des Jaune et Vert, ce mercredi en fin d'après midi. A quelques heures de la présentation de l'ancien Sochalien, champion du Portugal en 2019 avec le Benfica Lisbonne, à la presse.