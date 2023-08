Mercato - FC Nantes : les deux premières recrues sont arrivées

Ce sont les deux premières véritables recrues du FC Nantes pour ce mercato estival, après l'option d'achat levée pour l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed - jusque-là prêté - au mois de juin. Le club annonce, coup sur coup, les arrivées du milieu de terrain Lamine Diack et de l'arrière droit Ronaël Pierre-Gabriel.

"Évoluer en Ligue 1, c'est un rêve de gamin !"

Le premier est un joueur sénégalais de 22 ans. Après avoir été formé à Dakar et sacré vice-champion d'Afrique avec les moins de 20 ans, Lamine Diack arrive en Europe via la Macédoine du Nord et sa capitale, Skopje, en 2019. Il rejoint ensuite la Turquie et les clubs de Tuzlaspor puis le MKE Ankaragücü qui s'est mis d'accord avec le FC Nantes pour un prêt avec option d'achat. "Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, au FC Nantes. Évoluer en Ligue 1, c'est un rêve de gamin. Tout joueur venant d'Afrique rêve de jouer un jour dans ce grand championnat", voilà ce qu'il a confié juste après son arrivée*.*

Ronaël Pierre-Gabriel a déjà joué dans trois championnats européens

Le Français Ronaël Pierre-Gabriel arrive, lui, d'Allemagne et du club de Mayence. Il signe pour deux saisons, jusqu'en 2026. Cet arrière droit de 25 ans a été formé à Saint-Étienne et a été lancé en Ligue 1 dès ses 17 ans par Christophe Galtier. Le Parisien a ensuite rejoint l'AS Monaco, mais s'est très vite blessé à la cheville.

Direction ensuite l'Allemagne et, déjà, le club de Mayence pour une expérience qui a tourné court. Il est alors revenu en France, prêté à Brest puis à Strasbourg avant de rejoindre l'Espanyol Barcelone puis d'être libéré par le club allemand. "Je suis très content d'arriver ici au FC Nantes, dans le club mythique. J'ai déjà eu la chance par le passé d'évoluer à La Beaujoire et je connaissais également quelques joueurs. Je suis très heureux de faire partie de la famille nantaise !".