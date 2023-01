Mercato - FC Nantes : Nice donne enfin son feu vert pour le transfert d'Andy Delort

Après Andy, Nice a enfin dit oui ! D'accord depuis plusieurs jours sur les termes du futur contrat de l'attaquant international algérien , le FC Nantes et Andy Delort n'attendaient plus que l'aval des Aiglons afin de finaliser la venue du joueur de 31 ans pour les deux ans et demi à venir. Il est intervenu, ce dimanche matin. Il manque juste un document. Quelques heures plus tôt, le club azuréen avait permis à l'ancien joueur de Caen, Toulouse et Montpellier de s'envoler pour Paris afin de se tenir prêt à passer sa visite médicale vendredi.

ⓘ Publicité

Un prêt avec option d'achat obligatoire pour Delort

Un retour en arrière semblait impossible pour Andy Delort comme pour Nice. Le premier, très désireux de rejoindre les Canaris après avoir vu son temps de jeu fondre ces derniers mois sous les ordres de Lucien Favre, avait obtenu de son club l'autorisation de ne pas s'entraîner avec le reste du groupe en attendant que sa situation personnelle ne se décante. Elle aura mis près de 20 jours à se régler, le temps pour les Aiglons d'enfin conclure le recrutement du Lorientais Terem Moffi.

Malgré les jours qui passaient, le FC Nantes est resté optimiste jusqu'au bout sur ce dossier piloté par Franck Kita et validé dès le début par l'entraîneur, Antoine Kombouaré, qui va désormais disposer de trois attaquants axiaux avec Mostafa Mohamed et Ignatius Ganago. Attendu à l'entraînement ce lundi, Andy Delort est la quatrième recrue hivernale des Jaunes. Le joueur prêté six mois avec une option d'achat obligatoire estimée aux alentours de cinq millions d'euros devrait même faire partie du groupe nantais, dès mercredi pour la réception de l'Olympique de Marseille dans une Beaujoire qui sera à guichets fermés.