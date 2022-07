Les Canaris lancent enfin leur mercato en attaque ! Après avoir enrôlé Moussa Sissoko, le FC Nantes enregistre un deuxième renfort estival, le premier au poste d'avant-centre avec le prêt d'Evann Guessand. Le joueur de 21 ans, formé à Nice et passé par Lausanne, a signé son contrat, ce mardi matin.

Mercato - FC Nantes : un prêt d'un an sans option d'achat pour l'attaquant Evann Guessand

Enfin un attaquant ! Orphelin dans ce secteur après avoir perdu Randal Kolo Muani, Jean-Kévin Augustin, Kalifa Coulibaly, en fin de contrat, ainsi qu'Osman Bukari et Willem Geubbels, de retour de prêt, le FC Nantes est passé à l'offensive. Il a jeté son dévolu sur le jeune joueur niçois Evann Guessand. Il a signé, ce mardi matin à l'hôtel où résident les Canaris pendant leur stage à La Baule, un contrat d'une saison sans option d'achat. Le deuxième renfort estival après l'arrivée de Moussa Sissoko.

Il fera partie du groupe pour affronter Guingamp en amical

Finaliste malheureux de la Coupe de France, remportée le 7 mai dernier par les Jaune et Vert, Evann Guessand s'apprête à connaître le troisième club professionnel de sa jeune carrière. Formé à Nice, après avoir évolué chez les jeunes à l'ASPTT Marseille, l'attaquant de 21 ans a débuté en professionnel à l'occasion d'un 32e de finale de la Coupe de France face à Fréjus-Saint-Raphaël en janvier 2020. Peu utilisé par l'entraîneur de l'époque, Patrick Vieira, il ira chercher du temps de jeu la saison suivante en Suisse avec le FC Lausanne-Sport. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives, il est rapatrié l'an passé sur la Côte d'Azur et participe à 20 rencontres du Gym.

En concurrence avec Andy Delort ou Kasper Dolberg, l'Ajaccien qui a peiné à s'imposer sur le front de l'attaque s'est à nouveau résolu à aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le FC Nantes a sauté sur l'occasion. Arrivé ce mardi à La Baule, Evann Guessand a rencontré dans la foulée ses nouveaux coéquipiers avant de prendre part à sa première séance d'entraînement avec les Jaunes. Selon nos informations, l'avant-centre devrait être présent dès mercredi dans le groupe nantais pour disputer le premier match amical d'avant-saison face à Guingamp, programmé à 16 heures. En attendant l'arrivée des autres attaquants, espérés avant la première semaine du mois d'août.