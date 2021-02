MERCATO - FC Nantes : un réveil tardif, des pistes de dernière minute et finalement aucune arrivée

Les noms se sont succédés au fur et à mesure que les heures s’égrenaient, ce lundi dernier jour du match des transferts hivernal, pour au final aucune arrivée. Même la piste menant à l'ancien attaquant rennais Nelson Oliveira, priorité de l'entraîneur du FC Nantes Raymond Domenech, n'a pas connu de fin favorable. Pour la quatrième fois depuis son arrivée à la présidence des Canaris, Waldemar Kita boucle donc un mercato hivernal - étonnamment calme - avec un tableau vierge dans le sens des arrivées.

Des refus et un entraîneur obtus

Stiven Mendoza, Adam Ounas ou encore Famara Diédhiou : comme il est de coutume dans l'ultime ligne droite qui mène à la clôture des mercato, les rumeurs se sont empilées les unes sur les autres, tels des dossiers s'entassant sans interruption sur le coin du bureau d'un juge. Mais contrairement au marché estival qui avait vu Jean-Kevin Augustin et Sébastien Corchia signer au delà de l'heure limite, il n'y a cette fois pas eu "d'achat panique", pour reprendre une expression employée par Raymond Domenech, ce dimanche soir à l'issue de la nouvelle déconvenue des Jaunes face à Monaco.

Pourtant désireux de renforcer un secteur offensif cruellement inefficace depuis le début de la saison, l'ex-sélectionneur des Bleus avait jeté son dévolu sur l'attaquant de l'AEK Athènes Nelson Oliveira. Mais le dossier n'a pas connu d'épilogue positif. Et si plusieurs joueurs ont ensuite été proposés au finaliste de la Coupe du monde 2006, tous on été refusés. "On l'a vu, souvent et dans beaucoup de clubs, les achats paniques, ce n'est pas bon, assurait le successeur de Christian Gourcuff, ce dimanche soir. Je préfère m'appuyer sur ce que j'ai déjà. Ce n'est pas en allant chercher quelqu'un qui ne joue pas ailleurs qu'on apportera un plus. Ces arrivages de derniers instants, il faut vraiment être sûr d'avoir bien vu, préparé et travaillé le dossier. Sinon, au dernier moment, j'ai du mal à y croire. En plus, ça met à chaque fois le club en difficulté."

Un bénéfice modique avec le transfert de Mehdi Abeid

Cet hiver, marqué par la crise sanitaire qui a eu un impact non négligeable sur les moyens financiers à disposition des clubs pour recruter, aura finalement été légèrement plus animé dans le sens des départs. Mais il n'y a pas non plus eu d'exode pour quitter le club octuple champion de France, aux portes de la zone rouge. Hormis le prêt avec option d'achat à la Juventus Turin, du prometteur Abdoulaye Dabo, seul Mehdi Abeid est parti.

Apprécié de son entraîneur et titulaire indiscutable, l'international algérien avait insisté, la semaine dernière, pour quitter le navire nantais qui tanguait de plus en plus. Et, cette fois, Raymond Domenech n'a eu d'autre choix que de céder. "Entre ce que veulent les entraîneurs et ce que décident les agents, il y a un monde, avouait-il à ce sujet. Le poids du joueur et de l'agent est plus fort que tout le monde et on en a eu l'exemple précis." Recruté libre il y a un an et demi, le départ du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 aux Emirats Arabes Unis, officialisé ce lundi par le FC Nantes, va rapporter à peine plus d'un million d'euros, seule note positive d'un mercato décevant.