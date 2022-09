Mercato - FC Nantes : une dernière journée agitée mais qui s'est conclue par une seule recrue

Le mercato du FC Nantes s'est clôturé, ce jeudi aux alentours de 21 heures soit 2 heures avant le gong final synonyme de fermeture du marché estival des transferts. Les dirigeants des Jaune et Vert ont pourtant tenté jusqu'au bout de satisfaire aux exigences du FC Metz concernant leur latéral droit Fabien Centonze, sans pour autant parvenir à un accord. Quelques heures plus tôt, ils avaient officialisé la signature de l'attaquant Ignatius Ganago, transféré de Lens contre un chèque de six millions d'euros, bonus compris, qui restera donc le quatrième et dernier renfort des Canaris, cet été.

Fabien Centonze, un dossier trop compliqué pour les Nantais

"J'attends des recrues, martelait encore Antoine Kombouaré, dans les couloirs du stade de la Meinau, ce mercredi soir. J'avais dit 4 jours, 4 recrues mais on a fait aucune recrue en 2 mois donc on va voir." La direction des Jaunes a pourtant tenté jusqu'au dernier moment de faire un coup. Sans pour autant arriver à ses fins comme dans le dossier menant à Gaël Kakuta. Après avoir enrôlé Moussa Sissoko, au milieu de terrain, puis Mostafa Mohamed, Evann Guessand et Ignatius Ganago, en attaque, la famille Kita s'était fixée pour objectif de renforcer son côté droit et avait jeté son dévolu sur le Messin Fabien Centonze.

Les téléphones ont chauffé mais les discussions ont plafonné et le FC Nantes a fini par se résigner à signer une cinquième recrue. La nature du transfert en serait la cause. L'entraîneur de la Maison jaune devra donc composer avec un effectif resserré tout en espérant que ce dernier soit épargné par les blessures, ce qui n'a pour le moment pas été le cas, Moses Simon, Quentin Merlin et Moussa Sissoko étant toujours à l'infirmerie. Très cash dans ses propos lors de la dernière ligne droite du mercato, le Kanak dressera le bilan de ce dernier, à la veille de la réception du Paris Saint-Germain ce vendredi après-midi à La Jonelière, en même temps qu'il présentera son nouvel attaquant, Ignatius Ganago, désormais détenteur du numéro 14.