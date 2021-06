MERCATO - FC Nantes : vendu, Lucas Evangelista reste définitivement au Brésil

Le mercato s'accélère au FC Nantes. Au lendemain des signatures du milieu de terrain Wylan Cyprien, prêté pour une saison, et du gardien Rémy Descamps, les Canaris ont acté, ce jeudi, la vente de Lucas Evangelista. Le milieu de terrain reste au Brésil, au Red Bull Bragantino, où il était prêté.

Plutôt discrets depuis l'ouverture officielle du marché des transferts, le 9 juin, et le départ à Watford du milieu de terrain formé à la Jonelière Imran Louza, le FC Nantes est en train de passer la seconde en coulisses. Après avoir acté les arrivées de Wylan Cyprien pour une saison en prêt avec option d'achat et du gardien Rémy Descamps jusqu'en 2024, les Jaunes s'activent aussi à dégraisser une partie de leur effectif.

Lucas Evangelista n'a jamais convaincu

Contraint par un déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros au terme d'une saison marquée par les huis-clos à répétition et des recettes en berne, l'octuple champion de France a laissé partir libre le défenseur Thomas Basila et ont vendu Alexandre Olliero au Pau FC. Une troisième ligne dans la colonne des départs s'est ajoutée, ce jeudi matin. Comme l'a révélé 20 Minutes, une information confirmée par France Bleu Loire Océan, la famille Kita a accepté de se séparer du milieu de terrain Lucas Evangelista, vendu au club dans lequel il était jusqu'à présent prêté, le Red Bull Bragantino.

Débarqué sur les bords de l'Erdre, en provenance du club italien de l'Udinese contre un montant d'environ quatre millions d'euros, le joueur aujourd'hui âgé de 26 ans n'a jamais réussi à convaincre. En 19 matchs toutes compétitions confondues, il n'a inscrit qu'une réalisation, contre Strasbourg, en septembre 2018 et délivré qu'une seule offrande. Son retour au Brésil où il était prêté avec une option d'achat de quatre millions d'euros, renégociée à la baisse - un million d'euros - pour faciliter la concrétisation de l'opération, sonne comme des plus logiques pour ce milieu qui possédait encore deux années de contrats chez les Jaune et Vert.