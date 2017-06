Mercato : Ferland Mendy, latéral gauche du Havre AC, va les rendre fous

Alors que le mercato ouvre officiellement ses portes ce vendredi, Ferland Mendy est déjà l'objet de toutes les convoitises. Plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés pour tenter de s'attirer les services du meilleur latéral gauche de Ligue 2, la saison dernière.

Ferland Mendy, qui fêtera ses 22 ans ce jeudi et à qui il reste un an de contrat, est sans aucun doute le joueur du HAC le plus regardé, le plus commenté et le plus convoité, à l'aube du mercato d'été 2017. Ces derniers jours, plusieurs clubs de Ligue 1 se sont d'ailleurs renseignés, voire même positionnés, sur son cas. Soit via le club normand, soit via les conseillers du jeune homme, désigné comme le meilleur à son poste en Ligue 2 sur la saison 2016-2017, par France Bleu. Si rien n'est pour l'heure arrêté, nous savons que Bordeaux, Lille, Lyon et même Saint-Etienne ont clairement manifesté leur intérêt, et constituent les pistes les plus sérieuses.

En revanche, parmi celles qui ont aussi été citées, la piste marseillaise est pour l'heure la plus froide. En effet, malgré les rumeurs, aucun contact n'a pour l'heure été établi entre les représentants actuels du joueur et le club marseillais. Un temps cité, Monaco n'est pas non plus la destination la plus probable. Du moins, à l'heure qu'il est. De son côté, l'hypothèse lyonnaise pourrait se renforcer, si un accord était trouvé pour le prêt au HAC de Jean-Philippe Mateta. A proposition équivalente, l'argument pourrait faire pencher la balance en faveur des Gones.

Plutôt la France

Selon nos informations, le joueur et son entourage privilégient en tous cas largement la Ligue 1, face aux offres de formations européennes. L'exemple de Lys Mousset, ancien havrais transféré à Bournemouth l'été dernier et où il n'a quasiment pas joué la saison dernière, ne serait pas étranger à cette position. Le défenseur souhaite plutôt progresser et s'imposer en France, avant de tenter, pourquoi pas plus tard, une aventure à l'étranger.

Le plus vite possible

Afin de pouvoir rejoindre ses futurs partenaires le plus vite possible et quelque soit la destination, Ferland Mendy et ses conseillers aimeraient que le dossier soit bouclé le plus rapidement possible. Ils espèrent que le HAC ne se montrera pas trop gourmand en terme de transfert, et ne souhaitent pas devoir livrer un bras de fer. L'intérêt du doyen, notamment d'un point de vue financier, n'est de toute façon pas de bloquer le joueur, à seulement un an de la fin de con contrat. Il apparaît donc probable que le montant du transfert avoisine les 4 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour le Havre AC.