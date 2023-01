Mercato - Fin d'une aventure compliquée entre Yassine Benzia et le DFCO

L'aventure commune entre le DFCO et Yassine Benzia prend fin, jeudi 26 janvier 2023. "On souhaite qu'il trouve un autre projet et qu'il se relance ailleurs", annonçait à la mi-janvier le président Olivier Delcourt, sur France Bleu Bourgogne. C'est chose faite, le club l'a officialisé . Le meneur de jeu, qui était sous contrat jusqu'en juin, rejoint le club du Qarabağ FK, leader du championnat d'Azerbaïdjan. Il reste une histoire très compliquée, avec des rebondissements, et un sentiment de gâchis. Jamais présent dans le groupe depuis l'arrivée d'Omar Daf à l'été 2022 et s'entraînant avec le réserve, près de trois ans après son arrivée à Dijon, il n'aura finalement joué "que" 29 matchs (pour 6 buts marqués).

Des hauts et surtout des bas lors de son passage à Dijon

Yassine Benzia était arrivé au début de l'année 2020 en provenance de Lille, voulant se relancer après un prêt infructueux en Grèce, à l'Olympiakos. Il joue quelques matchs en Ligue 1, puis les championnats sont interrompus à cause de la pandémie de Covid-19. En mai 2020, Benzia se blesse gravement à la main suite à un accident. Après de longs mois de rééducation, il retrouve les terrains en mars 2021, au sein de l'équipe qui descendra en Ligue 2 à la fin de la saison.

Indésirable sous David Linarès, il revient en grâce au moment de l'arrivée de Patrice Garande , étant même élu par les supporters "joueur du mois de septembre"en 2021. Une idylle de courte durée, puisque l'international algérien est ensuite prêté à partir du mois de février 2022 en Turquie, à Hatayspor, club avec lequel il dispute douze matchs. De retour à Dijon, il n'est jamais apparu dans le groupe cette saison.