Mercato Football Féminin : le PSG prête Estelle Cascarino à Manchester United (Ang)

L'aventure d'Estelle Cascarino au PSG prend sûrement fin. Ce samedi, la section féminine du club de la capitale a annoncé le départ en prêt avec option d'achat de la défenseure internationale. Âgée de 25ans et après seulement 28 apparitions avec le PSG en un an et demi, la soeur jumelle de Delphine Cascarino va tenter l'aventure anglaise en s'engageant avec Manchester United.

