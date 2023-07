Mercato : Frank Magri, attaquant du SC Bastia, transféré au Toulouse FC

L'attaquant du Sporting Club de Bastia Frank Magri s'est engagé avec le Toulouse FC, a annoncé ce vendredi 21 juillet le club haut-garonnais de Ligue 1 sans préciser la durée du contrat. "Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Téfécé après cette belle saison au Sporting Club de Bastia", a déclaré dans un communiqué le joueur de 23 ans, auteur de 13 buts la saison dernière en Ligue 2 sous les couleurs corses.

"Arrivé du SCO Angers en janvier 2022 alors qu’il évoluait en équipe réserve, Frank Magri, après 18 mois réussis sur le front de l’attaque bastiaise, a été transféré au Football Club de Toulouse, a seulement quelques mois de pouvoir s’engager librement avec un autre club", a souligné le Sporting Club de Bastia.

Sollicité depuis plusieurs semaines au regard de ses belles performances sous le maillot turchinu, Frank Magri a tenu à remercier l’ensemble du club pour "l’incroyable confiance qu’il m’a témoigné en me permettant de découvrir le monde professionnel". Et d'ajouter : "Je remercie également les supporters pour toutes ces émotions vécues. Après un tel parcours et à quelques mois de la fin de mon contrat avec le Sporting, l’opportunité d’évoluer au niveau européen, tout près de chez moi, a motivé mon choix. Je suis et serai reconnaissant à vie envers ce club et de son public".

Sekou Lega (OL), cinquième recrue estivale pour le Sporting Club de Bastia

La veille, jeudi 20 juillet, le prêt de l'attaquant Sekou Lega au SC Bastia jusqu’au 30 juin 2024 a été annoncé par l'Olympique Lyonnais. Après Dimitri Liénard, Matéo Loubatières, Florian Bianchini et Facinet Conte, il s'agit de la cinquième recrue estivale pour le Sporting. Âgé de 20 ans, Sekou Lega a joué 50 matches de National 2 (16 buts) sous le maillot de l’OL depuis la signature de son premier contrat professionnel.

L’attaquant lyonnais, sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2025, était également présent lors du stage aux Pays-Bas avec le groupe de Laurent Blanc, précise le club rhodanien. La saison dernière, il a terminé meilleur buteur de l’équipe réserve avec 10 buts inscrits la saison dernière et 2 passes décisives en 25 matchs, Sekou Lega a également participé à 2 matchs de la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets, ajoute le SC Bastia. "Suite au prêt réussi à Bastia d’Abdoulaye Ndiaye, régulièrement titulaire en défense centrale la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a souhaité autant de succès à Sekou Lega avec le club corse" peut-on notamment lire sur le compte twitter de l'OL.