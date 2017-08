Mercato : Gabriel Silva, un deuxième Brésilien recruté à l'ASSE

Après Hernani mardi, un deuxième Brésilien signe avec l'ASSE ce mercredi : Gabriel Silva qui s'engage jusqu'en 2020 avec les Verts.

Deux signatures en un jour à l'ASSE ! Après le Grec Katranis, c'est Gabriel Silva qui a signé avec Saint-Étienne. Plus âgé, 26 ans, ce latéral gauche brésilien arrive du club italien d’Udinese, près de Venise.

Gabriel Silva arrive avec une certaine expérience : "formé à Palmeiras, l'une des plus équipes les plus titrées du Brésil", souligne l'ASSE qui rappelle qu'il a à la fois connu la Série A italienne et la Liga espagnole sous les couleurs de Grenade.

C'est la sixième recrue de ce mercato d'été chez les Verts, après notamment Loïs Diony, Saidy Janko, suivis d'Assane Diousse. Gabriel Silva rejoint un autre Brésilien, Hernani, prêté par le club russe du Zenit de Saint-Pétersbourg pour la saison.