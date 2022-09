Mercato : Gaëtan Laborde s'engage avec le Gym, Mads Bech Sörensen va suivre

Le Gym tient son attaquant. Un an tout pile après avoir signé dans les dernières heures du mercato au Stade rennais, le buteur Gaëtan Laborde change à nouveau de crèmerie. L'attaquant de 28 ans signe à l'OGC Nice pour un montant estimé à 10 millions d'euros. Auteur de 12 buts la saison passée sous le maillot rennais, Laborde vient reformer le duo redoutable avec Andy Delort qui avait enquillé les buts à Montpellier pendant trois saisons. Dans l'autre sens, le numéro 11 niçois Amine Gouiri signe au Stade rennais pour près de 30 millions d'euros.

Dieng et Sorensen attendus

Après les arrivées de Pépé et Diop ces derniers jours, celle attendue de Bamba Dieng (OM) et les départs de Claude-Maurice, Gouiri et Dolberg, le Gym a largement remodelé son secteur offensif et pourrait encore perdre Lucas Da Cunha, en partance pour Lorient. Dans le secteur défensif, le grand défenseur danois (1m93) Mads Bech Sörensen va être prêté par le club anglais de Brentford pour compenser le départ de Flavius Daniliuc en Italie.