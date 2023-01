Mercato : Gautier Larsonneur futur gardien de l'AS Saint-Étienne

Gautier Larsonneur devait passer sa visite médicale ce jeudi soir à l'Étrat. L'officialisation de son arrivée à l'AS Saint-Etienne n'est qu'une question d'heures désormais. Le gardien brestois, prêté à Valenciennes depuis le début de la saison, a prévenu ses coéquipiers nordistes de son départ pour l'ASSE dès mercredi soir selon La Voix du Nord. Et l'entraineur de Valenciennes Nicolas Rabuel a confirmé que le portier de 25 ans avait accepté l'offre de l'AS Saint-Étienne selon le 11 Valenciennois .

ⓘ Publicité

Un renfort bienvenu pour les Verts à un poste très instable depuis le départ de Stéphane Ruffier en 2020. Que ce soit Jessy Moulin, Paul Bernardoni ou Matthieu Dreyer et Étienne Green cette saison, aucun gardien de but n'a su convaincre sur la durée. A tel point que l'entraineur Laurent Batlles a parfois préféré aligner les jeunes Noah Raveyre et Boubacar Fall, débutants au niveau professionnel. Les Verts possèdent la pire défense de Ligue 2 avec 31 buts encaissés en 17 matchs.

Les récentes performances de Gautier Larsonneur ont su convaincre les dirigeants stéphanois. Le portier de 25 ans sort d'une très bonne première moitié de championnat avec Valenciennes : il n'a encaissé que 14 buts depuis le début de la saison.

Le nouveau gardien stéphanois devrait débuter sous ses nouvelles couleurs dès mardi pour la réception de Laval au stade Geoffroy-Guichard.