Mercato: Giannelli Imbula arrive au Toulouse FC

Au dernier jour du mercato estival, le milieu défensif Giannelli Imbula arrive au TFC prêté par son club de Stoke City pour la saison. Le mercato s'achève ce 31 août à minuit

Pascal Dupraz souhaité le renfort d'un milieu de terrain défensif d'expérience, il l'a apparemment trouve en la personne de Giannelli Imbula prêté pour la saison par le club anglais de Stoke City. A seulement 24 ans Gianneli Imbula ex international espoir tricolore passé par l'OM compte déjà 229 matchs chez les professionnels

Lors de ses années guingampaises et marseillaises, le nom du jeune milieu défensif s'est ainsi retrouvé plusieurs fois associé à l'Equipe de France, sans que Didier Deschamps ne lui laisse sa chance. Imbula a alors choisi l'exil, direction Porto, puis l'Angleterre et donc Stoke City. Deux expériences très mitigées pour le gaucher plus habitué à cirer le banc qu'autre chose

Imbula vient s'ajouter aux cinq autres recrues de l'intersaison du Toulouse FC: Gradel, Jean, Fortes, Cahuzac et Sanogo