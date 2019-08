Mercato : Glody Ngonda Muzinga signe au DFCO

Dijon, France

Dans un communiqué le DFCO officialise ce transfert qui était annoncé depuis plusieurs jours.

Depuis 2015, Glody Ngonda Muzinga évoluait à l’AS Vita Club, club basé dans la ville de Kinshasa avec lequel il a disputé la Ligue des champions africaine lors des dernières saisons, ainsi que la finale de la Coupe de la Confédération en 2018.

International congolais, Glody compte 12 sélections et a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Les Léopards se sont hissés jusqu’en huitième de finale de la compétition avant de perdre contre Madagascar.

Le latéral gauche a su séduire l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard : « Je l’ai découvert via une vidéo que m’a présenté la cellule de recrutement. Ce que j’ai aimé chez lui, c’est cette dimension athlétique et cette agressivité dans le un contre un. C’est un joueur très puissant qui peut dévorer les espaces et animer le couloir. Il a toute la panoplie souhaitée du latéral moderne. »

Glody Ngonda Muzinga signe un contrat de deux ans avec une saison en option. Il portera le maillot numéro 3

Le DFCO est toujours à la recherche d'une deuxième gardien, et d'un attaquant. Selon l'Equipe, Dijon serait tout proche de faire signer Le gardien de but sénégalais Alfred Gomis.