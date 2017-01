MERCATO - Gonçalo Guedes (Benfica) signe pour 4 ans et demi au PSG

Le jeune prodige portugais, Gonçalo Guedes, est officiellement parisien. Le PSG vient d'annoncer sur son site que l'attaquant de 20 ans s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec Paris. Le montant du transfert avoisinerait les 30 millions d'euros. Guedes portera le numéro 15.

Habituellement pour le recrutement d'un joueur, Unai Emery demande un profil et ensuite Patrick Kluivert cherche. Mais là sur le dossier Gonçalo Guedes, l'entraîneur parisien a ciblé très clairement le joueur. Unai Emery a donc demandé Guedes et le PSG a enrôlé Guedes. Le club de la capitale a fait signer, ce mercredi, l'espoir portugais. Âgé de 20 ans, le joueur de Benfica s'est engagé pour les 4 ans et demi à venir avec Paris. Ce recrutement peut surprendre quand on sait que le PSG cherchait une doublure à Edinson Cavani. Et vu son profil (aillier, attaquant,Milieu offensif ...) et ses statistiques (11 buts en 68 rencontres chez les professionnels avec Benfica) Guedes n'est pas à proprement parler un buteur. Dans ce dossier, le PSG qui suit Guedes depuis 2014, double des clubs comme Manchester United et Monaco qui souhaitaient aussi engager le joueur.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Gonçalo Guedes. L’attaquant est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2021. #Guedes2021 pic.twitter.com/5DP1Glwfwr — PSG Officiel (@PSG_inside) January 25, 2017

Il portera le n°15

Si tout se passe bien Gonçalo Guedes va faire ses premiers pas à l'entraînement du PSG ce jeudi matin. Il portera en match le N°15. Pour la présentation officielle à la presse, il faudra attendre surement la fin du mercato (31 janvier). Une super conférence est imaginée avec la présence des recrues hivernales Guedes, Draxler, Lo Celso et peut être une dernière arrivée surprise ...

"Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club qu’est le PSG"

Sur le site officiel du PSG, Gonçalo Guedes s'est exprimé : "Je sais que mon compatriote Pauleta était un joueur très apprécié par les supporters parisiens. J'espère faire aussi bien et parvenir un jour à être autant apprécié que lui." Gonçalo Guedes est le 12ème portugais de l'histoire à signer au PSG, le dernier est bien sûr le plus célèbre : Pedro Miguel Pauleta.