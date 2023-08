MERCATO : Gonçalo Ramos, nouvel attaquant du PSG

Il était dans la discussion mais pas forcément le choix numéro 1. L'attaquant du Benfica Lisbonne Gonçalo Ramos est finalement sorti du chapeau, après des tentative vaines jusque-là de recruter l'Anglais Harry Kane ou le Nigérian Victor Osimhen. Âgé de 22 ans, le joueur formé chez les Aigles lisboètes a passé avec succès sa visite médicale et a paraphé un contrat de 5 saisons en faveur du PSG.

Une saison très réussie au Benfica

Dans les faits, Ramos a s'est engagé sous forme de prêt. Un prêt soumis à une option d'achat obligatoire levée à condition que le PSG soit qualifié l'an prochain en Ligue des champions, indique la presse portugaise. Ramos sort d'une très belle saison avec Benfica, auteur de 26 buts et 12 passes décisives en 46 matches. En sélection, son triplé en huitièmes contre la Suisse à la Coupe du monde au Qatar a marqué les esprits.

Ramos, qui possède comme agent un certain Jorge Mendes, rejoint ses déjà nombreux compatriotes portugais : Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Perreira, Renato Sanches et Serif Nhaga. Il était l'une des priorité du conseiller football Luis Campos. Et malgré des désaccords quant à la venue de l'avant-centre portugais, dont le profil ne faisait vraisemblablement pas l'unanimité au sein de la direction, Campos a finalement eu gain de cause.