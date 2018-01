Le Havre AC a bouclé son mercato d'hiver avec l'arrivée d'Alan Dzabana et le départ de deux éléments : Rafik Guitane à Rennes et Nathaël Julan à Guingamp. Le premier reste en prêt au HAC, mais a été cédé pour près de 10 millions d'euros. Un record en Ligue 2.

Rafik Guitane : jackpot, record et crève-coeur !

Rafik Guitane va quitter le HAC. A 18 ans, le prodige s'est engagé avec le Stade Rennais, en Ligue 1, pour quatre ans et demi. Les bretons, qui ont déboursé près de 10 millions d'euros hors bonus, l'ont aussitôt prêté au club normand pour finir la saison en Ligue 2, selon nos informations. Il rejoindra ses futurs partenaires l'été prochain. Son transfert constitue la somme plus importante jamais encaissée par Le Havre sur une vente, mais aussi un record pour un joueur de Ligue 2. International français (U18), le joueur originaire d'Evreux est apparu neuf fois cette saison pour seulement deux titularisations. Considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération, Rafik Guitane a inscrit un but et délivré deux passes décisives depuis le début de saison.

Rafik a paraphé un contrat de 4 ans et demi avec Rennes - Stade Rennais

Ce départ fait bondir bon nombre de supporters. Seulement, en l'état, la vente de Rafik Guitane par le HAC apparaissait inéluctable. A un an et demi de la fin de son contrat, le milieu offensif ne semblait pas partant pour prolonger. On peut alors s'interroger sur son temps de jeu, ce à quoi le coach répond qu'il était pour lui hors de question de brûler les étapes. On peut aussi se demander si le HAC a tout fait pour séduire et chouchouter sa pépite, notamment en terme de salaire dans le nouveau contrat proposé ? Mystère.

Nathaël Julan et le HAC, c'est fini !

Côté départ, le HAC enregistre aussi celui de Nathaël Julan. L'attaquant de 21 ans s'est engagé avec Guingamp en Ligue 1, pour trois ans et demi. Il aura pris part à 39 rencontres de Ligue 2 au cours des trois dernières saisons, dont celle en cours. En manque de temps de jeu, de motivation et surtout en froid avec son entraîneur et ses dirigeants depuis le début de saison, le jeune homme formé au HAC n'était plus apparu avec l'équipe première depuis la fin du mois de novembre. Il aura inscrit sept buts en championnat avec les Ciel et Marine. Il était lié au HAC jusqu'en juin 2019. Le montant de la transaction n'a pas encore été révélé.

Alan Dzabana, quatrième et dernier renfort !

Son nom revenait avec insistance ces derniers jours : comme pressenti, Alan Dzabana s'est bel et bien engagé avec le HAC pour trois ans et demi. Il constitue la quatrième recrue, après Andriatsima, Balijon et Irep. Si un prêt avait été envisagé dans un premier temps, l'attaquant lyonnais a finalement été transféré pour une somme autour de 1 million et demi d'euros, selon nos informations. Ailier âgé de 20 ans, Alan Dzabana n'était pour l"heure jamais apparu en Ligue 1. Il avait cependant terminé meilleur buteur du club avec la réserve des Gones (CFA) la saison passée.

Deux prêts cassés, un modifié !

Prêté respectivement par Montpellier et le Paradou AC : Bryan Passi et Tayeb Meziani ont été renvoyés à l'expéditeur. Leurs prêts se sont avérés être des échecs et ont donc été cassés par le club normand, en accord avec les joueurs et leurs club d'origine. Prêté l'été dernier par le HAC en D1 neerlandaise (VVV Venlo), Tarik Tissoudali a quant à lui rejoint la D2 des Pays-Bas (De Graafschap), toujours en prêt.