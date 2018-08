Le Havre, France

Le trésorier du HAC se frotte sans doute les mains quand il entend la somme de 12 millions d'euros évoquée par certains médias anglais, pour un transfert de Harold Moukoudi vers West Ham. Sand doute aussi que le club de la banlieue-est de Londres, qui a déjà recruté l'ex toulousain Issa Diop, n'est pas insensible au talent de l'international U20. Seulement, ce n'est pas pour autant que le solide gaillard va faire ses valises et rejoindre le club de Premier League. Selon nos informations, Harold Moukoudi n'ira pas à West Ham. La twittosphère a beau s'affoler ces dernières heures, un départ du défenseur vers la formation entraînée par Manuel Pellegrini n'est pas à l'ordre du jour.

Harold Moukoudi (20 ans), exemplaire et titulaire indiscutable avec le HAC, souhaite franchir un palier et goûter aux joutes du niveau supérieur, mais pas n'importe où et pas à n'importe quel prix. Le joueur comme son entourage privilégient toujours un transfert en Ligue 1, si départ il doit y avoir cet été. Pour l'heure, il semblerait que le HAC, convaincu du talent et du potentiel du garçon, se montre gourmand envers les éventuels prétendants. Seulement, le club normand peut-il se permettre de l'être trop ? C'est toute la question. Dans six mois, Harold Moukoudi pourra s'engager librement dans le club de son choix, lui qui n'a pas souhaité prolonger. Aux dernières nouvelles, plusieurs clubs français se renseignent et multiplient les contacts avec les représentants du "bézot". Parmi les formations intéressées : Lyon, Nice, Marseille ou encore Rennes.