Mercato hivernal : l'USO espère bien ne rien changer !

En football, le mercato hivernal ouvre ce soir à minuit. Objectif de l'US Orléans : conserver son effectif tel quel, puisque les situations sportive et financière sont au beau fixe. Il faudra malgré tout résister aux convoitises des autres clubs, notamment pour Quentin Lecoeuche et Ousmane Cissokho.

Orléans, France

C'est parti pour le mercato hivernal : à partir de minuit et jusqu'au 31 janvier, les clubs professionnels de football peuvent à nouveau conclure des transferts. On se souvient que par le passé, le club de l'USO en Ligue 2 avait été assez actif à cette période : il y a 2 ans pour combler son trou financier (vente de Jean-Eudes Aholou, départs de Jordi Delclos et de Greg Houla) et l'année dernière pour compenser l'arrêt de carrière prématuré d'Abraham Guié Guié (recrutement d'Anthony Le Tallec).

Cette fois-ci, le club orléanais n'a pas prévu de participer au marché des transferts. 11ème à la mi-saison, avec 3 points de plus que l'an passé à la même époque, toujours en lice en Coupe de France après un beau parcours en Coupe de la Ligue, l'USO a toutes les raisons de vouloir conserver son effectif tel quel jusqu'à la fin de saison. Aucun mouvement n'est donc envisagé pour l'instant. Même si deux joueurs orléanais suscitent la convoitise d'autres clubs : Quentin Lecoeuche et Ousmane Cissokho.

Lecoeuche visé par Kansas City

Il y a donc d'abord le cas du défenseur latéral Quentin Lecoeuche : 17 matchs avec l'USO toutes compétitions confondues, il a séduit les recruteurs de Kansas City, qui joue en MLS (Major League Soccer), l'équivalent de la Ligue 1 aux Etats-Unis. L'offre pourrait être séduisante pour le joueur financièrement, mais ce serait pour lui un pari sportif incertain, alors qu'il est venu à Orléans pour gagner du temps de jeu. C'est surtout un dossier compliqué, car Quentin Lecoeuche est prêté à l'USO jusqu'à la fin de saison par Lorient, avec qui il est lié jusqu'en juin 2020. Il faudrait donc que le club américain lève les obstacles financiers et juridiques, c'est encore loin d'être fait.

Reims et Guingamp aimeraient attirer Cissokho

Dans l'autre dossier brûlant de ce mercato hivernal, l'USO a en revanche totalement la main : cela concerne l'attaquant Ousmane Cissokho. Auteur d'1 but et de 5 passes décisives cette saison, il serait dans le viseur de Guingamp et de Reims, 2 clubs de Ligue 1. Mais il est sous contrat avec l'USO jusqu'en juin, et "Il n'est pas question de le laisser partir" indique Anthar Yahia, le manager du club orléanais. A moins, bien sûr, d'une offre financière trop intéressante pour être refusée... Mais on n'en est pas là.

C'est dans ce contexte que les joueurs de l'USO ont en tout cas repris l'entraînement ce lundi. Ils joueront dès samedi après-midi pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, ce sera à 15h au stade de la Source face aux Martiniquais de Lamentin, match à suivre en direct sur France Bleu Orléans.