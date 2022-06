Mercato : "il n'y a pas de sujet Lovro Majer" au Stade Rennais malgré les sollicitations

Ce lundi, avant le match entre la Croatie et la France, le site Footmercato révélait un fort intérêt du PSG pour Lovro Majer, le milieu de terrain croate du Stade Rennais. Selon le média spécialisé, son nom avait été coché par Leonardo, et serait aussi sur les tablettes de Luis Campos, le nouveau "conseiller sportif" du club parisien. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot Rouge et Noir, Lovro Majer a été l'un des grands artisans de la belle saison rennaise.

Le Stade Rennais coupe court aux rumeurs

Au Stade Rennais, où l'on a eu vent de ces intérêts, "il n'y a pas de sujet à ce jour concernant Lovro Majer" nous répond-on en interne. Le Croate a encore 4 ans de contrat et le Stade Rennais, qui pourrait prochainement céder Nayef Aguerd et qui est dans l'incertitude sur les dossiers Bourigeaud et Traoré (tous les deux en fin de contrat en 2023), souhaite conserver le meneur de jeu dans son effectif la saison prochaine et n'envisage pas de transfert cet été.