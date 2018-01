Mercato : Jonathan Delaplace transféré du SM Caen (Ligue 1) au FC Lorient (Ligue 2)

Par Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Le stade Malherbe de Caen a confirmé le transfert de Jonathan Delaplace vers le FC Lorient. Le milieu de terrain aura joué deux saisons et demi et 67 matchs de Ligue 1 sous le maillot caennais. il s'engage trois ans et demi avec le club breton.