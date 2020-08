Mercato : Jonathan Panzo (Monaco) vient renforcer la défense du DFCO

L'espoir anglais Jonathan Panzo, 19 ans, s'est engagé avec le DFCO. Ce champion du monde des moins de 17 ans arrive de l'AS Monaco et a signé un contrat de trois ans.

Un grand espoir arrive au DFCO ! Le défenseur central anglais Jonathan Panzo, 19 ans (né en 2000) vient renforcer l'arrière-garde dijonnaise, après les départs de Nayef Aguerd à Rennes et Mickaël Alphonse à Amiens. Dijon l'a officialisé le 26 août 2020. Il s'est engagé pour trois ans et arrive de l'AS Monaco, club qu'il avait rejoint à l'été 2018 et avec lequel il a joué trois matchs toutes compétitions confondues. La saison passée, Panzo était prêté en Belgique, au Cercle Bruges (D1 Belge). Il joue de préférence défenseur central mais peut dépanner sur le couloir gauche.

Champion du monde ... des moins de 17 ans !

Avec cette arrivée, le DFCO accueille un champion du monde ! Et oui, Jonathan Panzo, formé à Chelsea, a remporté en 2017 la Coupe du monde des moins de 17 ans avec l'Angleterre. Depuis, il compte trois sélection avec les Espoirs anglais, 46 sélections en tout de U16 à U21.

"Je suis un défenseur qui aime relancer proprement"

"Le DFCO m’a proposé un bon projet et le discours des dirigeants m’a convaincu de venir défendre ce club. Je suis très motivé à l’idée d’aider l’équipe à gagner un maximum de matchs, indique le joueur dans le communiqué du club. Je suis un défenseur qui aime relancer proprement et je suis capable d’être agressif défensivement. Je suis polyvalent car je peux évoluer en défense central et latéral gauche".

De son côté, le directeur sportif du DFCO, Peguy Luyindula, évoque "un jeune joueur talentueux qui possède une bonne culture tactique et fait preuve d’intelligence dans son placement. Sobre et appliqué dans son jeu, il est très sérieux défensivement".

