Mercato : Kasper Schmeichel quitte l'OGC Nice

On ne reverra donc pas Kasper Schmeichel sous le maillot du Gym. Un an après son arrivée sur la Côte d'Azur, le Danois quitte le club après avoir trouvé un accord pour résilier le contrat qui le liait à l'OGC Nice pour encore deux saisons. Epilogue d'une aventure contrariée sur la Côte d'Azur.

Un départ inévitable

Arrivé à l'été 2022 pour remplacer Walter Benitez, Schmeichel a connu des problèmes d'intégration dans le vestiaire sans être irréprochable dans le but. Ses performances et son attitude ont parfois irrité les supporters et ses partenaires mais il a gardé la confiance du staff technique jusqu'au bout de la saison dernière. Cet été, l'arrivée de Francesco Farioli, ancien entraîneur des gardiens, a permis de remettre à plat la concurrence et l'Italien a confié les clefs du but niçois à Marcin Bulka. Une décision qui n'est pas passée auprès du Danois, parti évacuer sa frustration en famille au Danemark pendant que ses coéquipiers entamait le championnat.

Pas de recrutement au poste de gardien ce vendredi soir

Ce vendredi, Farioli avait laissé entendre qu'il souhaitait réintégrer Schmeichel au groupe, si le mercato ne lui permettait pas de trouver une porte de sortie. La résiliation du contrat du fils de Peter semble être une solution qui arrange tout le monde. Même si le Gym se retrouve avec le seul Teddy Boulhendi comme remplaçant de Marcin Bulka. Le club n'annoncera pas de recrutement à ce poste ce vendredi soir mais pourrait prendre un joker dans les prochaines semaines.