Kevin Monnet-Paquet va étirer son bail à Saint-Étienne de trois saisons supplémentaires. Le club l'a annoncé ce mercredi matin. En fin de contrat en juin dernier, le joueur de 29 ans était convoité par plusieurs clubs et les négociations avec l'ASSE ont été longues. L'attaquant est apprécié pour sa polyvalence, il a joué 125 maths et a marqué dix buts et depuis son arrivée en 2014.

Les réactions de Kevin Monnet-Paquet et de Frédéric Paquet, le directeur général de Saint-Étienne sur le site officiel du club.

> Kevin Monnet-Paquet: "Je suis très fier de signer un nouveau contrat avec l'AS Saint-Étienne et de continuer à travailler avec un staff que je connais bien et des partenaires que j'apprécie. Le coach Jean-Louis Gasset voulait que je fasse partie de son effectif, c'est une belle marque de confiance. L'ASSE est un club où je me sens vraiment bien. Ici, il y a tout pour s'épanouir."

> Frédéric Paquet, Directeur général: "Si Kévin Monnet-Paquet est très attaché à l’AS Saint-Étienne, c'est parce que les valeurs portées par le club sont aussi les siennes. Kévin est un cadre altruiste et écouté qui a toujours fait preuve d’un remarquable esprit. Il a été un élément clé de la fin de saison passée. Sa détermination et son abnégation en font également un joueur exemplaire pour nos jeunes joueurs. La volonté de l'ASSE est de s'appuyer sur le collectif créé lors de la deuxième partie du dernier championnat pour garder la dynamique qui a permis à l'équipe d’enchaîner les performances."