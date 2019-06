Mercato - Kevin N'doram à Saint-Étienne : dans l'entourage du joueur on est "très pessimiste"

Le mercato est lancé et l'AS Saint-Étienne cherche à recruter un milieu de terrain. Depuis des semaines les Verts discutent avec le jeune milieu défensif de Monaco Kévin N'Doram. Cependant d'après les informations de France Bleu le transfert a du plomb dans l'aile car l'ASSE tarde à se positionner.

Saint-Étienne, France

Les Verts sont à la recherche d'un milieu de terrain et depuis quelques semaines, les dirigeants échangent avec le Monégasque Kévin N'Doram. D'après les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire le transfert a très peu de chance d'aboutir. Les négociations ont beaucoup évolué et depuis mercredi soir on se dit "très pessimiste".

Les négociations avaient pourtant bien débuté entre les deux parties mais les Verts tardent à se positionner concrètement. Le clan N'doram a fini par perdre patience. L'entourage du joueur s'étonne par exemple qu'aucun des deux présidents de l'ASSE n'ait pris la peine d'appeler Monaco pour entamer les discussions. C'est interprété comme un manque de considération. Faux, dit-on à Saint-Étienne, "c'est un problème de timing, il faut d'abord vendre pour pouvoir acheter le Monégasque", dit une source stéphanoise proche du dossier. Le problème c'est que Saint-Étienne a pris beaucoup de retard, 5 autres clubs de Ligue 1 essayent d'attirer le joueur de 23 ans. C'est notamment le cas de Metz. En Moselle Kévin N'Doram est assuré d'avoir du temps de jeu dans une équipe de Ligue 1. Ce sont deux exigences du joueur.