Mercato - Kévin Schur s'engage (enfin) avec le DFCO

C'est la fin d'un feuilleton de plusieurs semaines, sur le front du mercato du DFCO. L'ailier Kévin Schur (32 ans) s'est engagé en National avec Dijon, vendredi 25 août 2023. Son nom était dans les tuyaux depuis la fin du mois de juillet. Libre depuis son départ de Bastia en juin dernier, son arrivée avait été freinée par une blessure au mollet, contractée lors d'un match de préparation avec l'UNFP. Il signe un contrat d'un an (plus une année en option).

Il a l'expérience du National

Kévin Schur reste sur cinq saisons avec Bastia et 116 matchs joués. Il avait rejoint le club corse en National 3 (la cinquième division), avant de remonter dans ses rangs jusqu'en Ligue 2. Auparavant, le francilien de naissance a évolué du côté du Mans, d'Avranches, d'Alençon et de Versailles, après un passage par la formation du Paris-Saint-Germain.

Dans sa carrière, Schur totalise 88 matchs en National, pour 11 buts et 7 passes décisives. La saison dernière, avec Bastia, celui qui est surnommé par la presse corse "le grognard du SC Bastia" a disputé 21 matchs (7 titularisations) pour deux buts marqués.

"J’arrive dans un club qui m’a présenté un projet ambitieux"

"J’arrive dans un club qui m’a présenté un projet ambitieux et intéressant, explique Kévin Schur sur le site du DFCO. J’espère que nous atteindrons les ambitions du DFCO. Ce qui a compté aussi, c’est que le coach me désirait vraiment. Mon poste de prédilection est plutôt milieu excentré gauche, mais je suis polyvalent. J’aime la percussion et apporter ma vitesse".

"C’est un joueur qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque, qui possède de l’expérience. Il a encore des jambes, il est capable d’éliminer, il a du pied. Il va beaucoup nous apporter", affirme son nouvel entraîneur, Benoit Tavenot, dans le même communiqué.