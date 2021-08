Mercato : l'ancien attaquant de Créteil Ibrahim Sangaré s'engage avec l'US Orléans

L'US Orléans recrute un nouvel attaquant. Ibrahim Sangaré, 27 ans, a signé ce lundi annonce le club orléanais dans un communiqué. L’attaquant franco-ivoirien arrive de Créteil où il a inscrit 8 buts la saison dernière.

Attaquant bien connu en Ligue 2

Ibrahim Sangaré a déjà évolué en Ligue 2 passé notamment par Auxerre (25 matches, 1 but) et surtout en National avec l’US Créteil Lusitanos, Chambly et Avranches (98 matches et 24 buts). L'attaquant franco-ivoirien est également passé par la Turquie et l'Italie.