Mercato : l'attaquant Alexis Claude-Maurice signe à l'OGC Nice

Nice, France

Le mercato de l'OGC Nice s'accélère ! Après l'officialisation de l'arrivée de Kasper Dolberg, c'est au tour d'Alexis Claude-Maurice de s'engager avec le Gym. Le jeune attaquant (21 ans) a signé son contrat ce jeudi. Il arrive de Lorient où il a brillé en Ligue 2 la saison passée. Le transfert est estimé à 12,5 millions d'euros.

Une attaque 100% renouvelée ?

Présent dans les tribunes de l'Allianz Riviera mercredi face à l'OM (défaite 1-2), aux côtés de Dolberg, Claude-Maurice retrouvera son nouveau coéquipier sur les pelouses de Ligue 1 sous le maillot rouge et noir. Auteur de 14 buts en Ligue 2, l'attaquant originaire de région parisienne va maintenant devoir confirmer à l'échelon supérieur. Droitier mais plus à l'aise sur le côté gauche du terrain, il a le profil idéal pour s'intégrer dans l'attaque à trois têtes mise en place depuis le début de saison par Patrick Vieira. Avec Dolberg en pointe et, peut-être, Adam Ounas à droite, l'attaque niçoise a du potentiel. Avec les jeunes Maolida, Diaby-Fadiga et Ganago, le secteur offensif se densifie.

"C'est une page qui se tourne pour moi"

Sur les réseaux sociaux, le joueur a annoncé son départ ce jeudi. "C’est une page qui se tourne pour moi aujourd’hui, je quitte mon club de toujours, le FC Lorient. J’ai tout vécu ici depuis mon arrivée à 16 ans : premier contrat, premier match, premier but, première passe décisive... je ne garderai que de bons souvenirs de mon passage au club, et j’espère que vous aussi d’ailleurs. [...] Je souhaite à mes coéquipiers de retrouver très vite la Ligue 1 et j’espère revenir jouer au Moustoir, même si c’est avec un autre maillot."

Fournier, Rivère, Dolberg, Claude-Maurice... à qui le tour ?

Depuis l'officialisation du rachat lundi soir, Ineos ne chaume pas. Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont été nommés président et directeur du football. Kasper Dolberg a signé son contrat. Et d'autres recrues devraient suivre (Ounas, Boudaoui ?). La fin d'été est agitée dans la capitale azuréenne.