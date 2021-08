Mercato : l'attaquant du DFCO Roger Assalé prêté en Allemagne

Le mercato, qui prend fin le 31 août 2021, a encore des surprises à livrer pour le DFCO. Vendredi 27 août 2021, le club officialise le départ de son attaquant ivoirien Roger Assalé. Sous contrat avec le DFCO jusqu'en 2024, il s'est engagé avec le club allemand du Werder Brême, qui évolue cette saison en 2. Bundesliga (l'équivalent allemand de la Ligue 2), sous la forme "d'un prêt payant avec option d'achat", précise le DFCO. Un coup dur, puisque Roger Assalé réalisait jusque-là un bon début de saison (quatre matchs, deux buts).

"Pas totalement investi dans le projet DFCO"

Dans un communiqué, le club donne des explications à ce départ. "Roger Assalé ne désirait pas à 100 % poursuivre l’aventure au DFCO. Avec le coach, nous souhaitons conserver uniquement des joueurs totalement investis dans le projet", affirme Olivier Delcourt sur le site du club.

Une saison marquée par les blessures

La recrue la plus chère de l'histoire du club - environ quatre millions d'euros - ne laisse pour l'instant pas un souvenir impérissable en Bourgogne. Arrivé à la fin de l'été 2020 en provenance de Suisse et du club de Young Boys de Berne, Roger Assalé écope d'un carton rouge (sévère) pour son premier match avec Dijon. Pas aidé par le contexte et la descente en Ligue 2, la suite de sa saison se résume à une multitude de blessures et à un but bien anecdotique face à Brest. Malgré une préparation pleine et un début d'exercice 2021/22 plutôt réussi, il va donc découvrir un nouveau championnat.

