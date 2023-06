Mercato : l'attaquant Oumar Diakité signe au Stade de Reims

C'est la première recrue officielle du Stade de Reims avant le début de la saison 2023-2024. Le club marnais annonce ce mercredi 21 juin la signature de l'attaquant ivoirien Oumar Diakité jusqu'en 2028.

ⓘ Publicité

"Formé à l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Oumar Diakité se distingue rapidement par sa vélocité, sa capacité à répéter les efforts et sa puissance allié à une finesse technique intéressante", explique le Stade de Reims sur son site. Arrivé en Europe, plus précisément en Autriche au Red Bull Salzbourg en 2022, ce jeune de 19 ans a ensuite été prêté au FC Liefering, en deuxième division autrichienne. "En 35 matchs disputés depuis son arrivée en Europe, le jeune attaquant ivoirien affiche déjà un bilan plus qu'honorable avec un total de 12 buts et 11 passes décisives."

Ce jeune espoir de 19 ans aura la lourde tâche de remplacer Folarin Balogun, reparti à Arsenal, au sein de l'attaque rémoise.