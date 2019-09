Mercato : l'ex-défenseur du SM Caen Manu Imorou annoncé à Thury Harcourt (R3)

Thury-Harcourt, France

Un canular évidemment ! Toutefois, le but est atteint. Lancé mercredi 6 septembre, le compte Twitter de l'Etoile Sportive de Thury-Harcourt compte déjà plus de 115 followers et sa première vidéo cumule près de 20 000 visionnages. Si dans la vraie vie, Manu Imorou ne portera sans doute jamais le maillot rouge du club calvadosien, sur le réseau social, l'ex-latéral gauche du SMC a joué le jeu.

Moins de deux minutes après la publication du tweet, il répondait avec beaucoup d'amusement, ironisant sur le montage photo qui l'amincit beaucoup, et sur le fait que son contrat englobe également l'entretien de la pelouse.

"Plus de 18000 vues, pour un petit club comme nous, c'est chose inespérée" Antoine, responsable communication de l'ES Thury-Harcourt

Le club s'est restructuré durant l'été. Les anciens dirigeants ont laissé la place à une nouvelle équipe autour des co-présidents Sylvain Niewiadomskyj et Adrien Romagné. Antoine Piquet, joueur de 22 ans, est désormais chargé de la communication de l'ESTH, dont l'équipe fanion évolue en R3, l'équivalent de la 8ème division. Après avoir créé la page facebook du club en juillet, il s'est lancé sur Twitter cette semaine.

"On voulait faire un peu le buzz pour développer directement la page Twitter. Imorou est actif sur les réseaux, il n'a pas de club en ce moment, il avait fait le buzz avec pôle emploi, le FC Chômage... On s'est dit "c'est le moment", si ça prend tant mieux on va vite se développer. Si c'est flop, tant pis, on aura essayé".

L'opération est une réussite. Le tout nouveau compte du club passe de 10 à près de 120 abonnés. La vidéo du faux recrutement de Manu Imorou a, elle, été visionnée près de 20 000 fois, et dans quelques jours, le monde du foot bas-normand saura que l'Etoile Sportive de Thury-Harcourt est présente sur les réseaux sociaux, et qu'elle ne manque pas d'humour.