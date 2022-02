Mercato : l'international algérien Youcef Balaïli signe à Brest

Le mercato d'hiver se termine sur deux départs et une arrivée au Stade brestois : si Romain Faivre est parti pour Lyon et Youssouph Badji pour Charleroi, le club breton voit arriver Youcef Belaïli. L'international algérien de 29 ans a signé lundi soir un contrat de six mois, après la rupture de son contrat avec le Qatar SC.

Cet attaquant a disputé 33 matches et marqué six buts avec les Fennecs, "il a décroché la CAN 2019 et la Coupe Arabe de la FIFA 2021", rappelle le club de ligue 1 de football.