Mercato : l'OGC Nice lance les grandes manœuvres

Andy Delort et Mario Lemina sous le maillot de l'OGC Nice

Arrivé cet automne, Florent Ghisolfi connaît un début d'année agité. Le nouveau directeur sportif du Gym ne s'attendait surement pas à devoir gérer le dossier de l'entraîneur aussi vite. Il avait malgré tout anticipé un départ de Favre en faisant monter Digard dans son staff et Julien Sablé à la réserve et la décision de mettre les deux anciens capitaines sur le banc avec Fred Gioria s'est révélée payante puisque les Aiglons ont ouvert les yeux et déployés leurs ailes face à Montpellier mercredi (6-1). Un succès qui valide la première décision forte de Ghisolfi, qui doit aujourd'hui se montrer efficace sur le mercato.

Le départ de Lemina compensé en interne ?

Sur le banc mercredi en prévision de son transfert en Angleterre, Mario Lemina va signer à Wolverhamtpon. "La situation de Mario est bien avancée mais il n'y a rien de conclu," a nuancé Didier Digard ce vendredi midi. Un départ qui n'était pas prévu mais qui va rapporter selon plusieurs médias 11 millions d'euros dans les caisses rouges et noires. Un joli pactole pour un joueur de 29 ans arrivé pour moitié moins il y a un an et demi. Sous contrat jusqu'en 2024, Lemina était une des rares satisfactions de la saison mais l'effectif a de quoi diluer les effets de son départ. Excellent mercredi avant sa blessure, Hicham Boudaoui (23 ans) peut s'imposer devant la défense. Et Alexis Beka Beka peut aussi représenter une solution dans le 4-3-3 mis en place par Digard.

Moffi pour remplacer Delort ?

Autre réussite immédiate du nouvel entraîneur du Gym, la reconnexion entre Gaëtan Laborde et Andy Delort. Buteur et passeur face à son ancien club, Delort reste malgré tout sur le départ et aurait donné son accord pour rejoindre le FC Nantes sous forme de prêt jusqu'en fin de saison. Mais là encore, rien n'est fait assure Didier Digard. "Andy est là, il n'y a rien à signaler."

Avec le seul Laborde comme attaquant axial dans l'effectif, le Gym devra forcément recruter à ce poste cet hiver pour terminer cette saison et surtout préparer la prochaine. La piste Terem Moffi est évoquée. Auteur de 11 buts en 17 matchs cette saison avec Lorient, le jeune nigérian (23 ans) a le profil mais va coûter cher. Les Merlus (6e) sont devant les Aiglons au classement et ne laisseront sans doute pas partir leur buteur facilement. Surtout que Moffi est convoité en Angleterre où les clubs alignent les millions cet hiver pour se renforcer. Selon L'Equipe ce vendredi matin, le Gym aurait formulé une première offre à hauteur de 18 millions d'euros. La barre serait fixée à 30 millions par les dirigeants lorientais.

Une à trois recrues espérées cet hiver

Au-delà d'un buteur, Nice chercher un latéral gauche alors que Digard ne semble pas compter sur Joe Bryan, écarté du groupe mercredi. "On espère faire entre une et trois recrues cet hiver," avait annoncé Florent Ghisolfi mardi en marge de la présentation de Didier Digard. Un coach qui est mis dans la boucle concernant le recrutement malgré sa situation d'intérimaire. "Je n'ai pas soufflé de profils de joueurs mais j'ai étudié ceux qu'on m'a proposés pour me positionner si je les vois bien ou pas dans l'effectif."