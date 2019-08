Mercato : l'OGC Nice officialise l'arrivée d'Adam Ounas

Le mercato de l'OGC Nice se poursuit. Après les signatures de Dolberg et Claude-Maurice et le prêt de Sacko à Troyes, le club annonce ce vendredi l'arrivée de l'ailier Adam Ounas en provenance de Naples. L'international algérien, formé à Bordeaux, est prêté pour une saison sur la Côte d'Azur.

Nice, France

En "salle d'attente" depuis plusieurs jours, Adam Ounas est enfin un joueur de l'OGC Nice. L'international algérien (22 ans) est prêté une saison par son club de Naples.

Des Fennecs aux Aiglons

Formé à Bordeaux, il découvre la Ligue 1 en 2015 à 18 ans en entrant face à Lorient le 4 octobre et inscrit dans la foulée son premier but en pro. Sa première saison est plus que prometteuse (25 matchs - 5 buts) et il enchaîne derrière avec un deuxième exercice plus irrégulier (26 matchs - 3 buts). Son potentiel n'échappe pas malgré tout aux grosses écuries européennes et c'est Naples qui le recrute à l'été 2017 pour 10 millions d'euros.

Il atterrit à Nice pour enfin décoller

En Italie il peine à s'imposer (10 matchs seulement la 1ere saison, 20 la saison dernière pour 3 buts) et son arrivée sur la Côte d'Azur doit lui permettre de lancer une carrière qui n'a pas encore totalement décollé. Sa coupe d'Afrique des Nations réussie avec l'Algérie prouve que le jeune homme peut enchaîner les performances. Sa vitesse et sa qualité technique seront très précieuses pour renforcer l'attaque du Gym, à la peine l'an dernier (18e attaque de Ligue 1).