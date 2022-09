Mercato : l'OGC Nice tient son défenseur

Il y aura bien deux danois dans l'effectif rouge et noir cette saison. Pendant que Kasper Dolberg part découvrir la Liga espagnole, prêté à Séville, son compatriote Mads Bech Sorensen pose ses valises à Nice pour la saison. Le grand défenseur (1m93) est prêté un an par son club de Brentford (Premier League) et doit compenser le départ de Flavius Daniliuc, parti du côté de la Salernitana (Serie A).

Dieng attendu, Barkley la surprise ?

Après l'arrivée officialisée de Laborde, le Gym attend encore au moins un renfort. L'attaquant de l'OM Bamba Dieng est à Nice pour finaliser son transfert sur la Côte d'Azur. La transaction tournerait autour de 10 millions d'euros. RMC évoque également la piste Ross Barkley, le milieu de terrain anglais laissé libre par Chelsea.