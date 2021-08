Mercato : pas de nouvelles recrues à l'OM

L'Olympique de Marseille a fait du sur place pour la fin du mercato. Kamara et Caleta-Car n'ont pas voulu partir pour l'Angleterre. Pas de vente, pas d'arrivée !

C'est bien avant ce mardi minuit - heure officielle de clôture du marché estival des footballeurs - qu'on a compris que le recrutement de l'OM serait enlisé. La DNCG a conditionné la venue de nouveaux joueurs à au moins une vente qui n'est pas venue. Premier sur le marché, le Croate Duje Caleta Car. Wolverhampton et Newcastle se sont positionnés. On parle de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Le défenseur international désiré par Liverpool l’hiver dernier mais bloqué à Marseille par Jacques Henri héraut a boudé la destination vers des mal classés du championnat d'Angleterre. Mêmes réticences chez l'espoir prometteur Boubacar Kamara, 21 ans. Proposé à la vente dans les conditions identiques à ces deux clubs, le Marseillais a préféré rester à la maison, dans son club formateur.

L'impasse mais peut-être Harit quand même !

Du coup, Pablo Longoria le président du club phocéen se retrouve dans une impasse. Aucune marge de manoeuvre. Non seulement ça, mais la venue de l'international Marocain Amine Harit s'est compliquée. Cruauté du foot business. Le milieu s'est entraîné avec les pros de l'OM. Il a même choisi son numéro de maillot - le 7 - et a commencé des dédicaces auprès des supporters Olympiens. Marseille a-t'il trouvé le moyen de le conserver malgré tout ? Selon Patrick Berger, un journaliste d'un média allemand Sport 1, la solution serait venue du club qui le prête, à savoir Schalke 04 en Allemagne. A confirmer. C'est la DNCG qui va valider ou non ce montage.

Sampaoli sans renforts de dernière minute mais avec dix recrues de choix

Jorge Sampaoli l'entraîneur va composer avec les dix recrues déjà matérialisées - qui paraissent être de bonnes pioches à la vue du début réussi de Ligue 1. A lui de pallier l'absence de renforts sur les postes d'un latéral et d'un "Grand-Attaquant" doublure d'un Milik toujours pas revenu de son opération.

Il y a eu un Marseillais heureux dans cette dernière ligne droite. Libre de tout contrat, Valère Germain a signé à Montpellier. Le MHSC l'a officialisé sur son compte Twitter. Il aura la lourde tâche de pallier les départs de Laborde et Delort en attaque.