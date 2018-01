L'AS Saint-Étienne a officialisé sa 3e recrue du mercato après le transfert de Yann M'Vila et le prêt de Paul-Georges Ntep. Le défenseur serbe Neven Subotic a signé chez les Verts sans aucune indemnité de transfert pour un an et demi.

Les discussions auront duré plusieurs semaines entre les dirigeants du club et les représentants du joueur. Pour le joueur il s'agissait notamment de régler la question du salaire, forcément moins important à Saint-Étienne qu'au Borussia Dortmund. Pour le club il fallait aussi aborder sereinement celle du physique du joueur serbe qui a manqué plus de 500 jours de compétition sur blessure depuis 2013. S'il retrouve la santé, Neven Subotic remettra peut être aussi la main sur le talent qui était le sien il n'y a encore pas si longtemps et qui en avait fait l'un des défenseurs les plus efficaces de la scène européenne.

C'est un international qui n'a connu, en dehors de son pays, que l'Allemagne. Un colosse d'1m93 pour 85 kilos appelé à former un duo avec Loic Perrin, l'alliance entre la finesse et la force qui n'a pas souvent fonctionné avec Léo Lacroix. Neven Subotic est un pari réalisé par la direction de l'ASSE. Un de plus