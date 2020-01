Mercato : l'USO continue de se renforcer avant la reprise du championnat de Ligue 2, Arial Mendy arrive

Arial Mendy, ici avec le maillot Sang et Or des Lensois, face à Caen, en championnat de Ligue 2 (septembre 2019)

Orléans, France

Et de trois ! Après les attaquants Édouard Butin (le 3 décembre), et Préjuce Nakoulma (le 30 décembre), l'US Orléans voit arriver un troisième renfort avant le début de la deuxième phase du championnat de Ligue 2. Le défenseur sénégalais Arial Mendy devrait en effet être prêté à l'USO jusqu’à la fin de la saison, indique une source au club. On ne sait pas si ce prêt est assorti d'une option d'achat.

En 2018, Mendy a débuté en pro avec Lens contre... Orléans

A 25 ans, Mendy évolue depuis 2018 au RC Lens, où il a effectué ses débuts en professionnel le 27 juillet 2018 face à... l'US Orléans (victoire lensoise 2/0). International sénégalais, évoluant à gauche, il va ainsi permettre de renforcer la défense orléanaise.

Le coach de l'USO veut 5 recrues

Rappelons que le coach orléanais Didier Ollé-Nicollle avait indiqué le 16 décembre, sur France Bleu Orléans, vouloir recruter cinq joueurs rapidement, afin de disposer d'une équipe capable de se maintenir en Ligue 2 en fin de saison. L'USO est actuellement vingtième et dernier du classement (13 points en 19 journées), à quatre points du dix-huitième, Niort (place de barragiste).

D'autres recrues à venir prochainement

Le coach de l'USO affirme être toujours en discussion avec d'autres joueurs, sans pour autant ébruiter leur identité pour ne pas se faire doubler. La "short-list" actuelle serait composée de sept noms. Parmi eux, figurerait le milieu Ferris NGoma, ancien joueur de l'USO et aujourd'hui en manque de temps de jeu à Brest, en Ligue 1.

Des joueurs s'en vont

Didier Ollé-Nicolle veut s'appuyer sur des joueurs d'expérience dans sa mission maintien, des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Cela explique notamment le départ du jeune Jorris Correa, qui est retourné à Chambly durant la trêve hivernale, après une première partie de saison plutôt décevante. Il devrait être suivi du milieu luxembourgeois Vincent Thill, prêté par Metz, l'une des déceptions de la première partie de saison, voire d'un autre joueur.

L'entraîneur de l'USO espère avoir un effectif au complet pour la réception de Guingamp, le 24 janvier au stade de la Source. Avant cela, les orléanais jouent à Chambly vendredi prochain, pour la reprise du championnat de Ligue 2.