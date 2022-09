Mercato - La folle histoire du Marseillais Wesley Fofana qui signe à Chelsea

Il a seulement 21 ans, et c'est désormais le défenseur le plus cher de l'histoire du foot grâce à son transfert au Chelsea FC. Le Marseillais Wesley Fofana signe un transfert à 82,5 millions d'euros plus six millions de bonus pour quitter Leicester et rejoindre le club londonien. Un transfert d'autant plus étonnant si on regarde la durée annoncée par le club anglais : un contrat de sept saisons.

« Wesley Fofana est un joueur de Chelsea après avoir quitté aujourd'hui Leicester City et signé un contrat de sept ans avec les Blues. L'un des jeunes joueurs les mieux notés de la Premier League arrive pour renforcer la défense de Thomas Tuchel pour la saison 2022/23, après les arrivées de Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella plus tôt cet été», indique le communiqué de Chelsea.

De son côté le Marseillais a fait état de sa fierté de rejoindre les Blues. Quand on lui demande son état d'esprit avant de jouer avec Thiago Silva, Cesar Azpilicueta et Kalidou Koulibaly : il répond : "C'est fou pour moi parce que quand j'étais plus jeune, je regardais ces gars à la télévision en Ligue des champions et en Premier League (...) J'avais l'habitude d'aller au stade et de regarder Azpi à Marseille, c'est un rêve pour moi maintenant de jouer avec lui et avec tous les autres gars (...) J'ai joué avec eux sur PlayStation et maintenant je m'entraîne avec eux, donc c'est vraiment incroyable."

Il passe de Saint-Etienne à Chelsea... en 4 ans !

C'est effectivement une trajectoire un peu folle et ultra-rapide pour le jeune défenseur central issu du club amateur SC Air Bel à Marseille, après des passages au SC Repos Vitrolles, l'ES Bassin Minier la JS Pennes Mirabeau.

Né à Marseille en 2000, Wesley Fofana grandit aux Pinchinades, à Vitrolles et c'est le SC Air Bel, à Marseille, qui devient son club de pré-formation entre 2011 et 2015. L'AS Saint-Etienne le repère très vite, et le fait venir dès ses 15 ans, avant de lui faire signer son premier contrat professionnel avant ses 18 ans.

Wesley Fofana disputera moins de 20 matchs de Ligue 1 avec les Verts avant d'être recruté par Leicester en 2020. Victime d'une fracture de la jambe l'an dernier, cela ne l'a pas empêché de séduire Chelsea et de rejoindre les Blues dès cette saison 2022. Et de devenir l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire du foot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix