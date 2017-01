Mercato : Larbi bientôt à Sochaux ?

La venue de Mohamed Larbi à Sochaux est toujours d’actualité, selon Albert Cartier. L’entraîneur du FCSM a même évoqué une possible visite médicale dans les heures à venir. Ses dirigeants eux sont beaucoup plus prudents.

Les négociations se poursuivent avec l'ex milieu de terrain du Gazelec Ajaccio a confié ce jeudi l'entraîneur sochalien Albert Cartier à la veille de la réception de Clermont, premier match de championnat de l’année à domicile.

Cartier le veut

Albert Cartier accueillerait ce gaucher de 28 ans les bras ouverts. « C’est un joueur d’expérience, de qualité, un gaucher qui est aussi bon du pied droit. Il est capable de marquer, de faire marquer » indique l’entraîneur des jaune et bleu séduit par le profil de l’international tunisien. Selon lui, Mohamed Larbi a des chances de devenir sochalien. Les négociations n'ont pas été interrompues. « Il discute avec les dirigeants. Sportivement, lui et moi, on sait ce qu'on veut, on est ok ! « ajoute le technicien sochalien.

« Si un joueur a envie de venir, il vient ! »

Interrogé sur les pressions de l’entourage du joueur qui a ébruité les contacts avec Sochaux dans les médias, Albert Cartier a été très clair. « Je n’aime pas les effets d’annonces pour faire monter les enchères ou que d’autres clubs se mettent sur le dossier. Mais si un joueur a envie de venir, il vient » a précisé le coach du FCSM.

Larbi a visité les installations.

Mohamed Larbi a visité les installations du club et pourraient même passer la visite médicale dans les prochaines heures, selon Albert Cartier. La situation peut évoluer positivement dans les heures qui viennent « Nous aurons peut-être une réponse dans le weekend ». Le joueur a déjà visité les installations du club et une visite médicale est prévue. Peut-être ce vendredi.

En déplacement ce jeudi à Paris, les dirigeants sochaliens s’avancent beaucoup moins sur le dossier et se montrent moins catégoriques sur le dossier. Ilja Kaenzig le directeur général indique qu’aucun accord n’est trouvé et que le dossier est même gelé. Le feuilleton Larbi à Sochaux ne fait peut-être que commencer…