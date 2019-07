Mercato : l'attaquant espagnol Mario González (Villareal) 8e recrue du Clermont Foot

Mario González Gutiérrez s'est engagé pour une saison avec le club auvergnat, qui compte encore attirer un gardien de but et un milieu offensif. Farès Bahlouli ne signera pas Clermont.

Clermont-Ferrand, France

Le mercato estival du Clermont Foot est très actif et ce n'est pas fini. Le club auvergnat vient d'enregistrer sa 8e recrue. Il s'agit de l'attaquant espagnol Mario González Gutiérrez. Âgé de 23 ans (1m84), il évoluait dans l'équipe réserve de Villareal (Segunda B, 3ème division) en tant que capitaine. International espagnol U17, Mario González a également joué à quelques reprises avec l'équipe première, aussi bien en Liga et qu'en coupe d'Europe, dont une fois en Ligue des Champions face à l'AS Monaco. L'Espagnol, qui est capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, s’est engagé pour une saison au Clermont Foot.

Un gardien et un milieu offensif

Pascal Gastien compte encore sur deux renforts pour débuter la saison. Un gardien de but et un milieu offensif. Ce ne sera pas Farès Bahlouli (LOSC). L'ancien Lyonnais et Monégasque devait se relancer à Clermont-Ferrand, mais il n'a pas passé avec succès la visite médicale, selon nos confrères de Sports-Auvergne.fr.

Le point sur les départs...

Le club auvergnat a perdu une grande partie de sa colonne vertébrale après les départs de Rémy Descamps (rp. PSG), Manuel Perez (RC Lens), Franck Honorat (AS Saint-Etienne), Florian Ayé (Brescia, Série A) et Julien Laporte (FC Lorient), liste à laquelle il faudra peut-être rajouter celui de Mathias Pereira Lage (SCO Angers ?).

... et les arrivées

Une vague de départs compensée par les arrivées d'Adrian Grbic (attaquant autrichien), Jim Allevinah (milieu offensif), David Gomis (milieu offensif), Akim Zedadka (Marignane-Gignac), Driss Trichard (Girondins de Bordeaux), Thil Cissokho (Girondins de Bordeaux) ou encore Cédric Hountondji (Levski Sofia)

Nouveau directeur général

Le club clermontois se renforce également dans son organigramme avec la nomination de François Ligny comme nouveau directeur général.

Les hommes de Pascal Gastien préparent la reprise du championnat de Ligue 2. Ce sera vendredi 26 juillet à domicile face à la Berrichonne de Châteauroux. En attendant, ils disputeront un nouveau match de préparation ce vendredi contre la JS Kabylie. Initialement prévue à 20 heures, la rencontre a été avancée à 19 heures, suite à la qualification de l'Algérie en finale de la CAN.