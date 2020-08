Mercato : le défenseur Aníbal Chalá débarque (enfin) au DFCO

Près d'un mois qu'on l'attendait ! Une Arlésienne venue d'Equateur. Et avec un nom pareil, gageons qu'il aura les crocs pour ses premiers pas sous le maillot dijonnais. Le DFCO annonce le 26 août 2020 la signature d'Aníbal Chalá, latéral gauche équatorien de 24 ans. Il arrive en provenance du club mexicain du Deportivo Toluca (une trentaine de matchs disputés la saison dernière) et compte deux sélections avec l'Equateur. Il est prêté avec option d'achat. Aníbal Chalá est la cinquième recrue de l'été pour le club dijonnais après les prêts d'Eric Junior Dina Ebimbe et de Pape Cheikh Diop et le transfert d'Alex Dobre et de Jonathan Panzo.

Rapide, une grosse frappe de balle ?

Les fans du DFCO ont eu le temps de noter dans les vidéos de lui disponibles en ligne sa vitesse, sa grosse frappe de balle du pied gauche et ses tacles rageurs parfois spectaculaires. Reste à voir comment il va s'adapter à la Ligue 1, championnat, sans offense, plus rigoureux que celui du Mexique. Il occupera donc le couloir gauche, terrain de jeu la saison passée d'Hamza Mendyl, prêté en Bourgogne par Schalke 04 et visiblement parti pour rester cette année en Allemagne.