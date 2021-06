Mercato : le défenseur Christopher Rocchia s'engage avec le DFCO

La saison à peine terminée, le DFCO continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Après avoir entériné les arrivées de deux offensifs, Le Bihan et Jacob, Dijon cherche à muscler son secteur défensif. Le club annonce ce 15 juin 2021, la signature de Christopher Rocchia. En fin de contrat à l'Olympique de Marseille, le défenseur de 23 ans s'est engagé pour 2 ans avec le DFCO, plus une en option en cas d’accession en Ligue 1.

Barré à l'OM, une saison pleine à Sochaux

Christopher Rocchia, c'est un latéral gauche au petit gabarit (1m72), pur produit de la formation marseillaise. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM - cinq matchs joués en carrière avec l'équipe première, dont deux bouts de matchs en L1 cette saison.

En revanche, Rocchia a réussi à se faire une place dans le 11 du FC Sochaux-Montbéliard, en Ligue 2. Il y a été prêté entre janvier 2019 et juin 2020. Un an et demi, durant lequel il a disputé 30 rencontres - pour un but marqué.

Un profil qui intéresse la cellule de recrutement de DFCO

La cellule de recrutement du DFCO apprécie son profil de contre-attaquant : « C’est un joueur très tonique sur ses appuis et très actif dans son couloir. Il va apporter de la vitesse, expliquent Yohann Rivière et Jean-Patrick Morel. Dans le vestiaire, il devrait apporter de la bonne humeur, car c’est une personne souriante et entraînante. »

Déjà très à l’aise au moment de découvrir les installations, Christopher Rocchia affiche une grande motivation : « Je suis fier d’avoir tapé dans l’œil d’un club comme le DFCO. Nous allons essayer de faire de grandes choses dans ce championnat, tous ensemble, pour remettre le club là où il mérite d’être. Personnellement, je dois accumuler du temps de jeu et de l’expérience. C’est important pour moi de reprendre plaisir à jouer au football. »