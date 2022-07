Mercato : le défenseur du Stade lavallois Baptiste Etcheverria signe à l'AS Nancy Lorraine

Le latéral droit du Stade lavallois Baptiste Etcheverria s'est engagé ce samedi à l'AS Nancy Lorraine, en National. Il signe un contrat de deux ans plus un an en option. Arrivé de Toulon en 2021, le Lavallois sera donc resté une saison avec les Tangos.

26 matches avec les Tango

Baptiste Etcheverria a disputé 26 rencontres avec le Stade lavallois l'an dernier en National et a distribué une passe décisive. Il s'était imposé dans le couloir droit mais ne rentrait plus dans le plan de jeu du coach Olivier Frapolli pour cette saison en Ligue 2.