Mercato : le défenseur Jean-Clair Todibo prêté à l'OGC Nice

On attendait de l'expérience et un gaucher pour palier la blessure du capitaine Dante, absent jusqu'à la fin de la saison. Le Gym attire finalement dans ses filets cet hiver deux jeunes défenseurs droitiers, au profil similaire sur le papier. Jeunes, talentueux, partis très tôt à l'étranger où ils étaient en situation d'échec avant d'arriver sur la côte d'azur pour se relancer, à défaut d'avoir les épaules pour relever un groupe rouge et noir en perdition.

Une option d'achat pour prolonger l'aventure

Après William Saliba, prêté par Arsenal au tout début du mercato, c'est donc Jean-Clair Todibo qui dit oui au Gym ce lundi soir pour un mariage provisoire. Le jeune homme formé à Toulouse est prêté pour six mois par le FC Barcelone, avec une option d'achat estimé à 10 millions d'euros pour prolonger l'aventure si ce jeune homme au caractère complexe mais au talent certain s'impose comme Saliba dans la charnière du Gym.

Sept défenseurs centraux pour trois postes

Un secteur qui semble un peu embouteillé aujourd'hui avec sept défenseurs axiaux (Bambu, Pelmard, Saliba, Nsoki, Todibo, Daniliuc et le polyvalent Danilo) pour trois postes. Alors que les solutions manquent sur les côtés où seuls Lotomba et Kamara sont aujourd'hui valides pour animer les couloirs du Gym puisque Youcef Atal est blessé et Racine Coly a été prêté à Amiens.

En situation d'échec à Benfica

Todibo devrait prendre la place du décevant Robson Bambu dans la défense à trois de Adrian Ursea. Mais il va surtout devoir retrouver ses sensations après une demi-saison très compliqué au Portugal. Prêté par le Barça au Benfica Lisbonne, il n'a pas disputé le moindre match de championnat. Comme Saliba, un point d'interrogation entoure sa condition physique et ses sensations. Lui qui ne compte qu'une trentaine de matchs en professionnel.

Une formation de milieu de terrain

Formé comme milieu défensif au Toulouse Football Club, il est lancé en Ligue 1 comme défenseur central en 2018 par Alain Casanova dans un derby de la Garonne contre Bordeaux. L'expérience est concluante et le jeune homme se révèle aux yeux de l'Europe, qui regarde surtout avec appétit sa situation contractuelle. Pas encore professionnel, il ne signera jamais son premier contrat avec le TFC et préfère céder dès l'hiver 2019 aux sirènes du Barça. Au milieu des Piqué, Umtiti, Lenglet, le natif de Cayenne ne dispute que 4 matchs de Liga et une rencontre de Ligue des Champions avant d'être prêté en Allemagne l'hiver dernier du côté de Schalke 04 où l'expérience s'était révélée plus concluante (8 matchs de Bundesliga avant l'arrêt du championnat).

Une tête brûlée

"C'est une tête brûlée," explique Jean-Baptiste Jammes, créateur du site lesviolets.com et spécialiste du TFC. "_La pression glisse sur lui_. Mais la marche était peut-être trop haute pour lui au Barça. J'aurais aimé le voir percer avec Toulouse avant de s'envoler ailleurs. Son entourage ne l'aide pas à prendre les meilleures décisions. Mais c'est un joueur très talentueux, très à l'aise avec le ballon, et s'il retrouve ses sensations il sera une très bonne recrue pour l'OGC Nice."