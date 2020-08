Mercato : le défenseur Mickaël Alphonse quitte le DFCO et rejoint Amiens en Ligue 2

Deux ans de bons et loyaux services et puis s'en va ! Le défenseur de 31 ans Mickaël Alphonse quitte le DFCO et rejoint l'Amiens SC, fraîchement relégué en Ligue 2. Le club l'a officialisé vendredi 21 août 2020, à la veille de la reprise du championnat contre Angers. Il avait découvert la Ligue 1 en 2018 avec Dijon, à son arrivée en provenance du FC Sochaux. La saison passée, Alphonse a joué 17 matchs avec le DFCO, dont 15 en tant que titulaire, ballotté au gré des absences de ses coéquipiers entre le côté gauche et le côté droit de la défense dijonnaise. Au total, il aura joué 36 matchs toutes compétitions confondues avec le maillot rouge.

Qui pour le remplacer ?

Avec ce départ, Fouad Chafik n'a pas intérêt à se blesser ! Seule solution côté droit de la défense, hormis le jeune Ahmad Ngouyamsa, spécialiste des longues touches mais inexpérimenté avec un seul match en Ligue 1 à son actif. On peut donc s'attendre à voir une recrue arriver à ce poste avant la fin du mercato.